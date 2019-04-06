أخبار مصر | رئيس حزب التجمع: البدري فرغلي هو مثال للنضال السلمي والقانوني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب التجمع: البدري فرغلي هو مثال للنضال السلمي والقانوني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الذي أثبته البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هو إمكانية النضال السلمي والقانوني، والمدعوم بالآلاف من المواطنين.

وأضاف خلال كلمته، أن البدري فرغلي بدأ نضاله الشعبي من ماله الخاص متابعا: "مرتبه كان بسيطا كعامل في الشحن والتفريغ"، "ودا نموذج للمناضل الشعبي الذي يسعى لأخذ حقوق الآخرين".

وأكد عبدالعال، أن القضية لم تربح بالمادة فقط، بل يجد أن يكون هناك جهد سياسي وقانوني، مقدما درعًا للبدرى فرغلى تقديرا لجهوده فى القضية.

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وجاء ذلك بحضور عدد من قيادات الحزب، والدكتورة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة الأسبق، وعدد من إتحاد أصحاب المعاشات بمقر حزب التجمع بوسط البلد.

وحرص عدد من المشاركين على توجيه الشكر للرئيس السيسى، الذى انتصر لمطالبهم المشروعة، علي حد وصفهم، مؤكدين أنهم سيظلون داعمين للقيادة السياسية فى كل تحركاتها.

ومن المقرر أن يتم الاحتفال بالحكم التاريخى الذى انصف اصحاب المعاشات وترجمه الرئيس السيسى على ارض الواقع بعد قراراته الأخيرة بشأن زيادة قيمة المعاشات.

وكان أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن زيادة المعاشات بنسبة 15%، علي أن تكون الزيادة في المعاشات بحد أدنى 150 جنيهًا.