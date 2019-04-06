مصر | "قتل خفيرين وأصاب سيدة".. الأمن يحدد هوية الطفل المتهم بدهس 3 بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قتل خفيرين وأصاب سيدة".. الأمن يحدد هوية الطفل المتهم بدهس 3 بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، في تحديد هوية الطفل المتهم بدهس شخصين ومصرعهما وإصابة سيدة أخرى، منذ يومين بشارع التسعين في منطقة التجمع الخامس.



وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا مفادة وقوع مصادمة ووجود متوفين بشارع التسعين وبالانتقال والفحص عثر على جثتي خفيرين وبعمل التحريات دلت أن المتهم يدعى "إسلام، 17 سنة"، وأنه كان يقود سيارة والدته "BMX3"، بشارع التسعين الجنوبي، فاختلت عجلة القيادة بيده نتيجة سرعته الجنونية، ما أسفر عن مصرع خفيرين، وإصابة سيدة.



وأشارت التحريات إلى أن المتهم، ترك السيارة ولاذ بالهرب مترجلًا، ناحية شارع التسعين الشمالي، وفشل بعض المارة في اللحاق به إلا أن اللواء عبدالعزيز سليم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، أمر بسرعة القبض عليه، وكلف العقيد عمرو الوكيل مفتش المباحث، المقدم محمد ملش رئيس مباحث التجمع الخامس، معاونيه بتشكيل مأمورية للقبض على الطفل، الذي توصلت التحريات إلى أنه يقيم رفقة والدته بمنطقة مدينة نصر، لكن المأمورية لم تعثر عليه بمنزل أسرته، وجار ملاحقته لضبطه.