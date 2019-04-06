مصر | بقيمة 4 ملايين.. "قضايا الدولة" تحصل على حكم تعويض من شركة مصر بني سويف للأسمنت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بقيمة 4 ملايين.. "قضايا الدولة" تحصل على حكم تعويض من شركة مصر بني سويف للأسمنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإداري بجلسة 20/1/2019 في الدعوى رقم 36490 لسنة 71 ق، المقامة من محافظ بني سويف بصفته ضد شركة مصر بني سويف للأسمنت، القاضي منطوقه: "حكمت المحكمة: بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبالغ فوائد التأخير عن الرسوم المحلية المستحقة عليها للمدعي بصفته عن الفترة ابتداء من عام 2002 وحتى الربع الثاني من عام 2013".

وجاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.

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وترجع وقائع القضية إلى قيام الهيئة برفع الدعوى المشار إليها نيابة عن محافظ بني سويف بصفته ضد الشركة المذكورة بطلب إلزامها بأداء مبلغ 4 مليون و8 آلاف و756 جنيهاً قيمة فوائد التأخير على قيمة الرسوم المحلية المتأخر سدادها وذلك من انتاج الشركة من عام 2002 حتى الربع الثاني من عام 2013.

وبجلسة 20/1/2019 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي يضيف للخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.