مصر | "الدستورية" تقضي باستحقاق "المهن الطبية" لضريبة الـ2% على المستحضرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الدستورية" تقضي باستحقاق "المهن الطبية" لضريبة الـ2% على المستحضرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكمت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، في جلستها برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، الدعوى رقم 26 لسنة 31 قضائية " دستورية "، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص الفقرة (3) من المادة (12) من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية، والتي تنص على أن:" حُددت قيمة الدمغة الطبية طبقًا للجدول المرفق بهذا القانون".

وقنص البند ثالثًا من الجـدول الملحـــــق بالقانون بعد استبداله بالقانون رقم 24 لسنة 1994 تحت مسمى فئات الدمغة التي يتحملها المستورد، على استحقاق الاتحاد دمغة طبية بمقدار "اثنين في المائة من ثمن بيع المستحضر من الأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات طب الأسنان والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل، وذلك فيما عدا ما يستورده قطاع الأعمال من أدوية مدعمة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة".