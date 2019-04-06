مصر | "اغتصاب" و"تصوير".. سقوط عاطلين هتكا عرض ربة منزل ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اغتصاب" و"تصوير".. سقوط عاطلين هتكا عرض ربة منزل ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الجيزة، من القبض على شابين عاطلين، لاتهامها باغتصاب ربة منزل بعدما اقتحم شابان شقة ربة منزل في بولاق الدكرور، وقاما باغتصابها تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

وتلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور بتقديم سيدة بلاغًا بتعرضها للاغتصاب على يد شابين اقتحما شقتها بدائرة القسم.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أنه أثناء تواجد المجني عليها بمفردها داخل شقتها اقتحم شخصان الشقة وقاما بتجريدها من ملابسها تحت تهديد الأسلحة البيضاء وتعديا عليها جنسيًا حيث تناوبا اغتصابها.

وقالت المجني عليها إن المتهمين قاما بتصوير مقطع فيديو لجريمتهما لتهديدها لعدم إبلاغها عن الحادث.