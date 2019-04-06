مصر | 15 مايو.. النطق بالحكم على الخفير المتسبب في هجوم كلبين على ضابط شرطة بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 مايو.. النطق بالحكم على الخفير المتسبب في هجوم كلبين على ضابط شرطة بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنح القاهرة الجديدة ثاني جلسات محاكمة ثروت ممدوح خفير فيلا التجمع لهجوم كلبين على ضابط شرطة بالقاهرة الجديدة لجلسة 15 مايو المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار علي عبدالحميد، وأمانة سر ناصر عبدالرازق.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة حددت، برئاسة المستشار محمد سلامة، أولى جلسات نظر محاكمة خفير فيلا التجمع الأول، أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، وذلك في واقعة هجوم كلبين شرسين على ضابط شرطة، في منطقة البنفسج، عند البوابة 13.