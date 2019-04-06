مصر | النيابة تأمر بسرعة التحريات حول التعدي على طفل جنسيا ببولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بسرعة التحريات حول التعدي على طفل جنسيا ببولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة بولاق أبو العلا، بسرعة تحريات المباحث حول واقعة قيام متسول بالتعدي جنسيا على طفل قاصر.

وتبين من تحقيقات النيابة، حسبما جاء في الأوراق الرسمية، أن قسم شرطة بولاق أبو العلا تلقى بلاغا من أحد المارة يفيد تمكنه من ضبط أحد المتسولين وبرفقته طفل ويمارس معه الفحشاء.

وبإعداد الأكمنة اللازمة وتكثيف التحريات تم ضبط المتهم، وتبين أنه متسول وبمواجهته أمام النيابة بالواقعة أقر بها.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

