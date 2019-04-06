مصر | استعجال تقرير الطب الشرعي في وفاة سيدة داخل شقتها بالبساتين

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استعجلت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تقرير الطب الشرعي، الخاص بوفاة سيدة داخل شقتها، في ظروف غامضة لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت تحقيقات مصطفى ذكرى، وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، عن تلقي قسم شرطة البساتين الجزئية إخطارا يفيد بوصول سيدة فى العقد الثالث من عمرها، متوفاة ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية تؤدي إلى الوفاة، وبإخطار النيابة انتقلت إلى مناظرة الجثة، وتبين وجود كدمة أسفل العين ونزيف دموي من الفم، وأعراض تعفن على الجثة، وأرجع النزيف والتعفن إلى أن الوفاة حدثت قبل 3 أيام من اكتشاف الجثة.

وبمعاينة النيابة لمكان الحادث تبين خلو الشقة من الأثاث، وعدم وجود أى آثار عنف فى مداخل ومخارج الشقة، وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار، وفحصها وتفريغها.



وتم التحفظ على جثمان المجني عليها، ونقلها إلى مشرحة زينهم، وكلفت النيابة مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة وارسال تقرير عن سبب الوفاةوبيان ما إذا كانت متعاطية لأى مواد مهدئة أو مخدرة.