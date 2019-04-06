مصر | حبس متسول لتورطه في التعدي جنسيا على طفل قاصر ببولاق أبو العلا

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قررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس متسول 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتورطه في التعدي جنسيا على طفل قاصر.

وتبين من تحقيقات النيابة أن قسم شرطة بولاق أبو العلا تلقى بلاغا من أحد المارة يفيد تمكنه من ضبط أحد المتسولين وبرفقته طفل ويمارس معه الفحشاء.

وبإعداد الأكمنة اللازمة وتكثيف التحريات تم ضبط المتهم، وتبين أنه متسول وبمواجهته أمام النيابة بالواقعة أقر بها.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها السابق.