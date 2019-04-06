مصر | الإعدام لعامل قتل زوجته بـ"بلطة" بسبب خلافات أسرية في حلوان

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاملا بالإعدام شنقا بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية في منطقة حلوان.

وتعود أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة حلوان بلاغا بمقتل ربة منزل على يد زوجها.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى "صفاء. ت"، عاملة بمستشفى على سرير غرفة النوم، ترتدي ملابسها كاملة وبها إصابات عبارة عن جرح قطعي بالرقبة، وعُثر بجوارها على آلة حادة "بلطة حديدية" مستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبسؤال نجلتها "ح. م"، طالبة، قررت أنها حال تواجدهما بمسكنهما بمحل البلاغ حدثت مشادة كلامية بين والدتها المتوفاة ووالدها "ماهر. م"، عامل، تعدى على إثرها الأخير على والدتها باستخدام آلة حادة "بلطة حديدية" محدثًا إصابتها التي أودت بحياته.

وتبين من التحريات صحة ما جاء بأقوال نجلة المجني عليها، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة.

