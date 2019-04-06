جنح النقض تبرئ توفيق عكاشة فى اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنح النقض، اليوم السبت ببراءة توفيق عكاشة، فى اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه. كانت محكمة جنح النقض، قضت فى 24 نوفمبر الماضى، بقبول الطعن المقدم من النائب البرلمانى السابق، والإعلامى توفيق عكاشة، على حكم حبسه سنة فى اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه، وحددت جلسة 12 يناير المقبل لتحديد نظر القضية مرة أخرى.

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