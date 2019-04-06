وزير الخارجية: نكثف اتصالاتنا مع كافة الأطراف لنزع فتيل الأزمة الفلسطينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر تبذل جهودا كبيرة لحل الصراع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن القاهرة تنسق مع كافة الأطراف الدولية بما فيها روسيا لنزع فتيل الأزمة.
وأكد شكرى في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسى، أن مصر تعمل على تفعيل اتفاق المصالحة بين فتح وحماس وخفض التوتر فى غزة.
وأشار شكرى إلى أن مصر مستمرة فى تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف لنزع فتيل الأزمة.
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