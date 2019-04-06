شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: نواصل التنسيق مع الجانب المصرى حول عودة الرحلات الروسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أنه لا يمكنه تحديد موعد لعودة الرحلات الجوية الروسية إلى المقاصد السياحية فى مصر، مؤكدا أنه يجرى التنسيق والتشاور حول الملف مع الجانب المصرى.
وأكد وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى، أن مصر تواصل جهودها لتوفير كافة سبل الأمن والراحة لكافة السياح الروس فى مصر، مشيرا إلى أن مصر استقبلت عدد من الخبراء الروس لتنسيق التعاون، لافتا إلى مصر تبذل جهدا لمنع تكرار أى حوادث إرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: نواصل التنسيق مع الجانب المصرى حول عودة الرحلات الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.