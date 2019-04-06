شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: نواصل التنسيق مع الجانب المصرى حول عودة الرحلات الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أنه لا يمكنه تحديد موعد لعودة الرحلات الجوية الروسية إلى المقاصد السياحية فى مصر، مؤكدا أنه يجرى التنسيق والتشاور حول الملف مع الجانب المصرى.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى، أن مصر تواصل جهودها لتوفير كافة سبل الأمن والراحة لكافة السياح الروس فى مصر، مشيرا إلى أن مصر استقبلت عدد من الخبراء الروس لتنسيق التعاون، لافتا إلى مصر تبذل جهدا لمنع تكرار أى حوادث إرهابية.