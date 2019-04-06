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شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل تبرز اكتشاف سوهاج وترميم تمثال رمسيس وتجميعه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على إعادة السلطات المصرية لترميم تمثال رمسيس الثانى فى منطقة سوهاج، بعد تجميع 70 قطعة من التمثال.
تمثال رمسيس
وكان رمسيس الثاني الفرعون الثالث من الأسرة التاسعة عشرة لمصر وكان ينظر إليه باعتباره أقوى فرعون للمملكة الجديدة.
وبالقرب من مدينة أخميم ، تضيف الصحيفة، أنه تم اكتشاف قبر عمره ألفي عام.
تمثال رمسيس
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اكتشاف أكثر من 50 من الفئران المحنطة والصقور وحتى طفل فى المقبرة الجديدة، التى يعتقد أنها تعود إلى مسئول كبير يدعى توتو وزوجته.
كشفت وزارة الآثار المصرية عن النتائج التي توصلت إليها بهدف جذب السياح إلى محافظة سوهاج.
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