اخبار ليبيا اليوم..طائرات تتبع حكومة الوفاق تستهدف تمركزات الجيش جنوب طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت طائرات تتبع حكومة الوفاق الوطنى، السبت، تمركزات للجيش الوطنى الليبى جنوب العاصمة طرابلس. وأكد مصدر عسكرى ليبى لـ"الخليج 365" أن طائرات جوية خرجت من مطار الكلية الجوية فى مصراتة قصفت تمركزات للجيش الليبى جنوب طرابلس، مشيرا إلى استمرار قوات الجيش الليبى فى التقدم نحو العاصمة الليبية. بدوره، أعلن اللواء التاسع ترهونة التابع للجيش الليبى، تقدمه باتجاه حى صلاح الدين جنوب طرابلس، وذلك لدعم العمليات العسكرية التى يخوضها الجيش الوطنى الليبى فى العاصمة طرابلس. من جانبها، دفعت الكتيبة 166 مشاة التابعة للجيش الليبى، تعزيزات ضخمة إلى العاصمة طرابلس لدعم عمليات الجيش الوطنى فى تحرير العاصمة من قبضة المسلحين.

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