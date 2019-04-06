شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: بحثت مع لافروف ملف مكافحة الإرهاب بالمنطقة وتعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال وزير الخارجية سامح شكرى أنه بحث مع وزير خارجية روسيا تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وفى مقدمتها الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، مؤكدا أن الجانبين تناولا الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.

وأكد شكرى فى مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى، أنه تم التناقش حول ملف مكافحة الإرهاب فى المنطقة، وتعزيز الشراكة مع الجانب الروسى.

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بدروه قال وزير خارجية روسيا أنه أجرى مباحثات مثمرة مع وزير الخارجية سامح شكرى، مؤكدا أنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى وأجرى مباحثات مثمرة جدا، مشيرا إلى أن بلاده أكدت التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.