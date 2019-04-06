شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى أبو دم خفيف.. نجيب ساويرس: الزواج مشروع فاشل ومصر ساكنة فى قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل المهندس نجيب ساويرس، فى ردود مازحة مع متابعيه عبر تويتر، مؤكدا أن محبة الناس هى أكثر شيئا يسعده.





وقال ساويرس، "أحسن كلمةً قرأتها اليوم.. كل فرحة تصنعها لغيرك ستعود إليك، الكلمة لحسين الجسمى المطرب الإماراتى المحب لمصر واللى مصر بتحبه"، ليرد عليه أحد المتابعين "طب متفرحنى بشغلانه فى سويسرا يا ريس"، ليرد ساويرس: "اشمعنى سويسرا يعنى؟"، ليجيب الطالب: "هتمرد على النعمة.. هتهالى فى مصر وأنا راضى، الكلية ممرمطانى".







كما رد متابع آخر، "وهى مصر اللى بتتكلم نيابة عنها دى ساكنة فين، فى التجمع ولا جاردن سيتى ولا فى الجونة"، ليرد ساويرس "ساكنة فى قلبى".





كما أجاب ساويرس على سؤال أحد المتابعين الذى سأله "هو إيه أكتر شيء بيسعدك ويفرحك بعيدا عن جنى المال؟، فكان رد رجل الأعمال، "محبة الناس"، وأجاب على سؤال "مين أغلى اسم على قلبك"، "أنسى.. والدى وابنى"، كما رد ساويرس مازحا على طلب أحد المتابعين، الذى قال له "ماتفرحنى وتمول مشروع جوازى"، ليرد ساويرس: "مشروع فاشل".

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من ناحية أخرى قدم المهندس نجيب ساويرس، اعتذاره للدكتور أيمن أبو المجد، ابن الدكتور الراحل أحمد كمال أبو المجد، لعدم حضور الجنازة لتواحده فى رحلة علاج مع والده خارج مصر، وقال ساويرس "كان له محبة خاصة عندى لأنه صاحب مبادئ راسخة، بشوش دائما و متسامح وحكيم، أعتذر عن عدم حضور الجنازة لوجودى مع والدى للعلاج بالخارج، له الرحمةً و لكم العزاء".





فيما رد عليه الدكتور أيمن أبو المجد، قائلا: "أشكرك على شهادتك الصادقة عن الوالد، أتذكر هذا الاتصال جيدا حيث كان أثناء حظر التجول وكلفنى بالاتصال بك وهو يكتب باقى الأسماء"، مضيفا: رحمه الله كان دائما يقول: "ربنا مش حيدخل حد الجنة لو كان مكشر و غلس، لذلك كان مصدر بهجة وسعادة دائما".



