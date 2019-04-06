شكرا لقرائتكم خبر عن قلت لصديقى فى لحظة غضب يحرم على الأكل معاك.. تعرف على حكم الدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلت لصديقى فى لحظة غضب: أنه حرُمَ على الأكل معه، فما حكم قولى هذا، وهل له كفارة؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
تحريم الحلال يمين، وكفارته كفارة يمين وهى فى زماننا إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وقدر إطعام المسكين الواحد قدر صدقة الفطر .
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