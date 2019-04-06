شكرا لقرائتكم خبر عن قلت لصديقى فى لحظة غضب يحرم على الأكل معاك.. تعرف على حكم الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلت لصديقى فى لحظة غضب: أنه حرُمَ على الأكل معه، فما حكم قولى هذا، وهل له كفارة؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

تحريم الحلال يمين، وكفارته كفارة يمين وهى فى زماننا إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وقدر إطعام المسكين الواحد قدر صدقة الفطر .