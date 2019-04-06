شكرا لقرائتكم خبر عن نادى النيابة الإدارية يوقع بروتوكول تعاون مع "إعداد القادة" لتدريب مستشاريه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية، عقد البرنامج التدريبى المكثف بعنوان " أسس التخطيط الاستراتيجى وإعداد قادة المستقبل، وذلك بالاشتراك مع مركز إعداد القادة بوزارة قطاع الأعمال العام، الذى يشرف عليه الدكتور محمد طه شفيق مستشار الوزير للتدريب، وبالتعاون مع المجلس العربى للدراسات والتدريب والتنمية المستدامة برئاسة الفريق حسام خيرالله.

وأوضح المستشار قنديل، أن الدورة التدريبية تهدف إلى رفع المستوى الثقافى والعملى لمستشارى وقضاة النيابة الإدارية المتدربين فى مجالات التخطيط وإدارة المؤسسات المختلفة، وتنمية أساليب إدارة الأزمات، وصولا إلى تحقيق أعلى سبل التواصل والاتصال الفعال سواء فى النواحى الداخلية أو الخارجية فى إدارة أنظم العمل المختلفة، موضحا أن عدد القضاة الذين حضروا التدريب بلغ عددهم 125 قاضيا من النيابة الإدارية بمختلف درجاتهم القضائية.

كما أعرب رئيس مجلس إدارة النادى، عن سعادته بالحضور المميز لمستشارى النيابة الإدارية، وترحابه بعقد مثل تلك الدورات التدريبية التى من شأنها الارتقاء بالمستوى القضائى العملى للأعضاء.

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ومن جانبه، أوضح المستشار معتز الهلالى رئيس اللجنة العلمية والثقافية بالنادى أن عقد الدورات الثقافية والتدريبية وورش العمل من أبرز أولويات خطط اللجنة إذ أن تطبيق العدالة يلزمه أن يكون القاضى محيطا بكل التطورات الثقافية والعلمية من خلال نظم تدريبية فعالة.

وأضاف الدكتور مراد خضر نائب رئيس المجلس العربى أن المجلس العربى للدراسات والتدريب جهة ذات ريادة فى مجال التدريب على مستوى الوطن العربى معنية بعقد النظم التدريبية فى العديد من المجالات أبرزها التخطيط الاستراتيجى وإدارة الأزمات ومكافحة الفساد والتنمية المستدامة وقد تجلت أوجه التعاون مع نادى مستشارى النيابة الإدارية فى عقد هذا البرنامج التدريبى .

ويشتمل التدريب على ثلاث ورش عمل فى إدارة التخطيط الاستراتيجى، والتى حاضر فيها كلا من الدكتور نشأت ابراهيم رئيس قسم التخطيط الاستراتيجى بالمجلس العربى، بينما حاضر فى الورشة الثانية التى عقدت بعنوان " الاتصال والتواصل الفعال " اللواء محمد ابراهيم وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، فيما اختتمت فعاليات الدورة بمحاضرة عملية للدكتور محمد طه شفيق المشرف على مركز إعداد القادة والمحاضر بجامعة برلين التقنية وبالهيئة الالمانية للتعاون الدولى، عقدت الورشة بعنوان " العوامل المؤثرة فى اتخاذ القرار ومنهجية حل المشكلات "، والتى تضمنت المحاضرة تفاعل عملى مع المتدربين.

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