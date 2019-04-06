أم 3 أطفال.. شنقت نفسها في غرفة نومها بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان

أنهت سيدة حياتها بالبساتين، شنقاً بحبل داخل شقتها، وأكدت التحريات الأولية ان السيدة تعاني من اضطرابات نفسية خلال الفترة الأخيرة، وتناوبت على تناول مهدئات والعقارات للسيطرة على حالتها النفسية السيئة.

التفاصيل بدأت بتلقي العميد محمود حجازي مفتش مباحث البساتين، إخطارًا من المقدم علي فيصل رئيس المباحث يفيد تلقيه إشارة من شرطة النجدة، بوجود سيدة متوفية داخل شقتها بشارع الجزائر، ووجود شبهة حول الوفاة.

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وجه اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة، بسرعة انتقال فريق من رجال المباحث، لفحص الواقعة، ومعاينة جثة المتوفية، ودلت معاينة الرائد أحمد مختار معاون مباحث القسم، أنها في بداية العقد الرابع من العمر، وأم لـ 3 أطفال مشنوقة بحبل.

وأفادت المعلومات المبدئية، أن الفتاة أقدمت على الانتحار لمعاناتها من اضطرابات نفسية سيئة، كما أكد الكشف الطبي المبدئي عدم تعرض المتوفية لأي عنف أو آثار ضرب، وانتحارها داخل غرفة نومها مستغلة غياب ذويها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.