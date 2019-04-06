هددها بفضح علاقتهما فذبحته وفصلت رأسه.. المعارضات تجدد حبس ربة منزل وآخرين 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس ربة منزل وشقيقها، وزوجها، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بذبح صاحب سوبر ماركت بمنطقة الوراق، وفصل رأسه عن جسده لتهديده المتهمة بفضح علاقتهما الآثمة.

كشفت التحقيقات أن المتهمين توجها إلى مسقط رأسهما بمحافظة سوهاج عقب ارتكابهما الجريمة لتسليم أبنائهما الثلاثة لعائلتيهما، وتوجها إلى أحد مراكز شرطة سوهاج، وقاما بتسليم نفسيهما بعدما اعترفا بقتل المجني عليه، وترك جثته داخل شقتهما بمنطقة الوراق، فتم إرسال إشارة لمديرية أمن الجيزة وترحيلهما لها، وتولى المستشار عمرو عباس وكيل نيابة حوادث شمال الجيزة التحقيقات مع المتهمين .

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تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بلاغًا من ربة منزل بتغيب زوجها مالك سوبر ماركت بمنطقة الوراق، شكل اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لفحص علاقات المتغيب لتحديد مكانه وحل لغز اختفائه، وأسفرت التحريات عن أنه يرتبط بعلاقة غير شرعية بسيدة متزوجة جارته بالمنطقة.

انتقلت قوة أمنية لمنزل تلك السيدة بحثًا عن مالك السوبر ماركت، فتم العثور على آثار دماء أمام باب الشقة المغلق وعلي سلم العقار، علاوة على كيس بلاستيك بداخله ملابس وسكين وكانت المفاجأة بتعرف زوجة المتغيب على ملابسه، تم إخطار النيابة العامة التي انتقلت وفي حضورها قامت قوات الأمن بكسر باب الشقة ليتم العثور على جثته بالصالة دون رأس وباستكمال البحث عثر علي رأسه منفصلة داخل غرفة النوم.

وأضافت تحريات العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث الأمن العام بشمال الجيزة، أن القتيل قام بابتزاز عشيقته بمقاطع فيديو تسجل علاقتهما الآثمة، بعدما قررت إنهاء علاقتها به، فأخبرت زوجها الذي طلب منها استدراجه إلى شقتها لممارسة الرذيلة فاستجاب لها وما أن وصل إلي الشقة كان زوجها وشقيقها في انتظاره، وانهالوا عليه طعنًا بالسكين وذبحوه حتي فصلوا رقبته عن جسده، وفروا هاربين إلا أنها استعانت بزوجها، وآخر واستدرجته وقاموا بقتله، إلى أن تم القبض عليهم.