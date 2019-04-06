ننشر أسماء المتهمين المحالين للمفتي في قضية "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بإحالة أوراق 7 متهمين إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، بقضية "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم".
كما حددت المحكمة، جلسة 22 يونيو لورود التقرير، وللنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.
وجاء أسماء المتهمين المحالين لفضيلة المفتي هم: "عبد العال عبد الفتاح علي، وأحمد محمد حسن مرسي، وحسن إبراهيم حلمي، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وموسى دسوقي ديب، وعبد الرحمن عاطف علي، وكريم حميدة على حميدة" .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية محمد سليمان .
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
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