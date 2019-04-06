تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بقضية "عنف الظاهر" لـ 7 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حجز محاكمة متهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهما في قضية "أحداث عنف الظاهر"، لجلسة 7 مايو المقبل للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.