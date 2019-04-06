الداخلية: ضبط 624 متهما و18 تشكيلاً عصابياً خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملات أمنية بكافة محافظات الجمهورية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، وتحقيق الانضباط.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع، واستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي "السحر والجمال" بنطاق محافظتي الإسماعيلية والشرقية، بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ضُبط خلالها 624 متهما، 18 قطعة سلاح ناري، 25 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو (10,200 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 8,420 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2,770كيلو جرام لمخدر الهيروين، وأثمرت الجهود عن تنفيذ 3575 حكم قضائي متنوع، وتأمين تنفيذ 29 قرار إزالة، ضبط 1041 قضية متنوعة

كما تم تنفيذ 488149 حكم قضائي، وضبط 18 تشكيلاً عصابياً ضموا 66 متهماً، ارتكبوا 77 حادث سرقة متنوع، 203 قضية أحداث، 6325 قضية مرافق عامة، كما تم 31 سيارة مُبلغ بسرقتها.

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ونجح الجهود في كشف غموض 47 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد" تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 64 متهم، وتم تأمين تنفيذ قرارات إزالة 727 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف، وضبط 264013 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 39165 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 485 قيادة تحت تأثير مخدر، وضبط 6950 قضية تموينية متنوعة، وتم ضبط 65725 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 52,492,150 مليون جنيه ، وضبط 1403 قضية في مجال الضرائب والرسوم

كما أسفرت الجهود عن ضبط 19 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "تحويل أموال وقضايا سوق مال - اختلاس مال عام وتربح - احتيال مصرفي - غسل أموال – كسب غير مشروع – استغلال نفوذ مزعوم "بقيمة بلغت 61,691,045 – إحدى وستون مليون وستمائة وواحد وتسعون ألف وخمسة وأربعون جنيه مصري، 6,022,993 - ستة مليون وإثنين وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون عملات أجنبية مختلفة ، وتم ضبط 2887 قضية متنوعة ، وضبط 345 قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية ، وضبط 1249 قضية في مجال حماية الثروة السمكية

كما تم ضبط 1322 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1450 متهما، 55797 قرص مخدر مختلف الأنواع، وضبط 37 قضية تهريب، 544 قضية متنوعة في مجالات تهريب البضائع، جرائم جنائية متعددة بقطاع أمن الموانئ، تم ضبط 2698 قضية ومخالفة في مجال السياحي

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية .