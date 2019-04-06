محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاملا بالإعدام شنقا بتهمة قتل زوجته في حلوان بسبب خلافات أسرية. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "ماهر. م" نشبت مشاجرة بينه وبين زوجته على مصروفات المنزل، فذبحها وفر هاربا. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة بسبب كثرة شكوى زوجته.

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كانت هذه تفاصيل خبر ذبح زوجته بسبب "مصروف البيت".. الجنايات تقضي بإعدام عامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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