المنتدى الأول للتعليم العالى يناقش تغيير التكنولوجيا بربط البحث والتنمية والابتكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا شبل:
قالت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه علي هامش فعاليات المنتدى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى بين الحاضر والمستقبل، عقدت مساء أمس الجمعة، جلسة نقاشية حول عدد من الموضوعات، منها تغيير التكنولوجيا بربط البحث والتنمية والابتكار، وكيف يمكن لمنظومة تمويل البحوث التطبيقية أن تلبي احتياجات الصناعة.
وأضافت التعليم العالي، فى بيان السبت، كما ناقشت الجلسة مجالات الشراكة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا فى إقليم المتوسط.
ومن جانبه قال البروفيسور سوزوكي ماساكي، ممثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن دور الجامعات يتزايد أهميته لاسيما في تخصصات كالعلوم والهندسة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي تعزز التحول التكنولوجي في عدد كبير من الصناعات لإنتاج منتجات جديدة.
وأشار الدكتورحسام حمدي، خبير في مجال الطب، إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في حل العديد من المشكلات في بعض التخصصات الطبية مثل الأشعة التشخيصية والتحاليل، مضيفا أنه من الأهمية تغيير المنهجية المتبعة في التعليم، والتي تعتمد على المدرس والاعتماد بدلا منها على الابتكار والعمل الجماعي والتعليم عن بعد والتعليم الافتراضي.
وأوضح الدكتور عبد المعز بيومي، ممثل جامعة ساوث كارولينا، مفهوم التحول الرقمى، لافتا إلى استخدام التحول الرقمى في مجال الأبحاث وأنه من الأهمية استخدامه على نطاق أوسع في التعليم.
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