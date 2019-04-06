وزير الري يستقبل نظيره العماني لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم السبت، بمقر الوزارة، الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون بين البلدين في مجال المياه.
وعقب الاستقبال، تفقد، الوزيران بعض مراكز الرصد والمتابعة، حيث تم زيارة مركز "التليمتري" والإطلاع على أنظمة الرصد والمراقبة لبيانات مناسيب ونوعية المياه وكميات المطر، حيث يعمل المركز على مساعدة متخذي القرار في الوزارة ومسئولي توزيع المياه لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
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