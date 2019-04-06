محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، ان اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني، يهدف لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في التعديلات الدستورية، لما يصب في صالح المواطن والدولة.
وأضاف "خليفة"، خلال كلمته، أن كل مرحلة تحتاج إلى تشريعات تتزامن مع خطوات الإصلاح حتى تسير الدولة في خط واحد وهدف محدد من أجل التنمية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن في أكثر من مناسبة اهتمامه البالغ بالمشروعات الزراعية، وكان آخرها التوسع في مشروعات الصوب الزراعية.
وأشاد نقيب الزراعين، بالقرارات غير المسبوقة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالأجور والمعاشات، مؤكدًا أن الدولة بدأت حاليًا في جني خطوات الإصلاح الاقتصادي.
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الزراعين عن التعديلات الدستورية: "تصب في صالح الوطن والمواطن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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