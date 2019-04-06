أمين اتحاد أصحاب المعاشات: قرار السيسي برفع استشكال الحكومة نزع فتيل الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:
تصوير- إسلام فاروق:
وجه عبد الله أبوالفتوح، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره برفع الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.
وقال أبوالفتوح في معرض كلمته باحتفالية أصحاب المعاشات المقامة بحزب التجمع إن الرئيس السيسي نزع فتيل الأزمة "لأن كان ممكن ١٠٠ ألف من أصحاب المعاشات أن يقفوا خارج المحكمة"، مستكملا: "الرئيس قبل صدور القرار وافق مشكورا وأرسلها للجمعية العمومية للفتوى".
وأكد الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات على أن "قضاء مصر العظيم سينتصر للحق وأصحاب المعاشات".
وتابع: "استضاف حزب التجمع اتحاد أصحاب المعاشات وأن يكون مقر له، ولنا الفخر أن يكون رئيس الاتحاد العام هو أحد قيادات حزب التجمع".
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