برلمانى يطالب بإنشاء منطقة حرة للغزل والنسيج بصعيد مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإنشاء أول منطقة حرة للغزل والنسيج في المنيا، مؤكدًا إنها تخدم توجه الدولة وجهودها نحو إحياء صناعة الغزل والنسيج بوصفها واحدة من أهم الصناعات الحيوية وذات العمالة الكثيفة في مصر، ولها أهميتها في منظومة الاقتصاد المصري، حيث يمثل القطاع نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و27% من الناتج الصناعي.

واوضح "قلدس"، في بيان، أن إنشاء منطقة حرة لهذه الصناعة في المنيا، يسهم في إحيائها من جديد، وخلق فرص عمل جديدة للشباب في هذه المحافظات، بدلًا من ذهابهم إلى المحافظات الأخرى للبحث عن العمل، مضيفًا أن تلك الخطوة سيكون لها أبرز الأثر في تنمية محافظات الصعيد، خاصة مع الإعلان عن تدشين أول مؤشر للاستثمار خلال شهرين.

وطالب النائب، برفع كفاءة مصانع الغزل والنسيج بباقي المحافظات التي تعاني من مشاكل في التطوير ورفع الكفاءة، وإنشاء المزيد من هذه المناطق الحرة للغزل والنسيج في جميع محافظات الصعيد، وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين للاستثمار في مصر، لتوفير العملة الصعبة فضلا عن تنمية محافظات الصعيد على الوجه الخصوص.​