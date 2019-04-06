بالتفاصيل والشروط.. طرح محلات تجارية وبنوك للبيع وحق الانتفاع بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات، إدارة التعاقدات بمحافظة القاهرة، عن مزاد لبيع قطع أراضي خدمات استثمارية وسكنية وتعليمية واستثمارية صناعية، وخدمية صناعية، وخدمات تجارية وجراج أوتوماتيكي، وأنشطة مكملة لمحطة التموين.

كما تطرح المحافظة حق استغلال محلات تجارية ووحدات إدارية وفروع بنوك بالمزاد العلني، وذلك في 10 مناطق تشمل (المعادي - المقطم - البساتين - الأزبكية - النزهة - حلوان - الزاوية - الأسمرات - السلام ثاني - الموسكي).

وتعقد جلسة مزاد يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل الجاري، بقاعة الماسة داخل الحديقة الدولية، ويشمل المزاد التالي:.

- بيع 110 محل تجاري بمساحات مختلفة وأنشطة متنوعة بمنطقة الأسمرات 1، على أن يكون تأمين دخول المزاد 20 ألف جنيه، و500 جنيه ثمن كراسة الشروط.

- طرح حق استغلال لمدة 10 سنوات لـ12 محلًا تجاريًا بمساحة 12.5 م2 للمحل الواحد بمشروع السوق الحضاري بحي الزاوية الحمراء، على أن يكون تأمين دخول المزاد 20 ألف جنيه، و500 جنيه ثمن كراسة الشروط.

وتعقد جلسة مزاد يوم الخميس الموافق 18 أبريل الجاري، بقاعة الماسة بالحديقة الدولية بمدينة نصر، ويشمل المزاد التالي:.

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- بيع 108 محل تجاري بمساحات مختلفة وأنشطة متنوعة بمنطقة الأسمرات (1 - 2) على أن يكون تأمين دخول المزاد 20 ألف جنيه، و500 جنيه ثمن كراسة الشروط.

- طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لـ6 وحدات إدارية و7 محلات تجارية بمساحات مختلفة بالمبنى الإداري بجراج الأوبرا، على أن يكون تأمين دخول المزاد 20 ألف جنيه للوحدة الإدارية، و10 آلاف جنيه للمحلات التجارية، و500 جنيه ثمن كراسة الشروط.

وتعقد جلسة مزاد يوم الأحد الموافق 21 أبريل الجاري، بقاعة الماسة داخل الحديقة الدولية، ويشمل المزاد التالي:.

- بيع 110 محل تجاري بمساحات مختلفة وأنشطة متنوعة بمنطقة الأسمرات 2، على أن يكون تأمين دخول المزاد 20 ألف جنيه، و500 جنيه ثمن كراسة الشروط.

- طرح حق استغلال لمدة 25 سنة لـ10 فروع بنوك بمشروع الحدائق المتخصصة بحدائق مختلفة بمساحات تبدأ من 400 م2 إلى 600 م2، على أن يكون تأمين دخول المزاد مليون جنيه، و500 جنيه ثمن كراسة الشروط.

وتعقد جلسة مزاد أخرى يوم الاثنين الموافق 22 أريل الجاري، بقاعة الماسة داخل الحديقة الدولية بمدينة نصر، وذلك لبيع ما لم يتم بيعه بجلسات المزاد أيام (16 - 17 - 18 - 21) أبريل الجاري.

ويمكن للمتقدمين طلب كراسة الشروط التي تكون بها كافة التفاصيل من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين على أن يلتزم المتقدم للمزاد بجلسة المزاد والتي تم شراء الكراسة الخاصة بها،