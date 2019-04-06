"لم ينتهِ المشوار".. ميرفت التلاوي توجه الشكر للبدري فرغلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

وجهت السفيرة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات الاجتماعية السابقة، التحية للبدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، على جهوده في قضايا أصحاب المعاشات.

وقالت التلاوي في كلمة لها باحتفالية حزب التجمع لأصحاب المعاشات: "المشوار لم ينتهِ".

ووجهت حديثها لأصحاب المعاشات قائلة: "المهمة اللي فاضلة ليكم تأسيس شركة، لأن عندنا معاشات كتير ممكن تتاخد لأصحاب المعاشات، وتتعمل شركات مساهمة، وتخلي الإيراد أحسن لأصحاب المعاشات".​