وزيرة السياحة تقترح تكوين مجموعة عمل عالمية لتبني محاور منتدى الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

استهلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة صباح اليوم، مشاركتها كرئيس مشارك Co-Chair في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور الجلسة المغلقة التي ضمت الرؤساء المشاركين في المنتدى.

ينعقد المنتدى تحت عنوان "نحو نظم جديدة للتعاون"، خلال الفتـرة من 6 إلى 7 إبريل الجاري بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، بدعم ومشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا عبد الله.

وضمت الجلسة بورچ برند رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وسيجريد كاج وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الانمائي الهولندية، وسوما تشاكرابارتي رئيس مجلس إدارة البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، وخالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وميريك دوسيك نائب رئيس الأعمال الچيوسياسية والإقليمية بالمنتدى، وتوني تشان رئيس جامعة الملك فهد للعلوم والتكنولوچيا، وألان بيچاني الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم بالإمارات العربية المتحدة.

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وناقشت الجلسة المحاور الرئيسيّة للمنتدى وهي بناء نموذج اقتصادي جديد، وادارة بيئة صالحة للعالم العربي، والوصول الى أرضية مشتركة في عالم متعدد المفاهيم والاتجاهات، والثورة الصناعية الرابعة في العالم العربي، والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتعزيز التراث الفني والثقافي للدول، كما تم مناقشة اهمية إعطاء الفرص للشباب، وتقديم الدعم للشركات الناشئة في المنطقة وتنمية مواهب الشباب.

وقدمت الدكتورة رانيا المشاط مقترحا بتكوين مجموعة عمل من الوزراء والرؤساء المشاركين في المنتدى لتكون منصة لدفع التغيير في دول المنطقة لتبني المحاور الرئيسيّة التي يتناولها المنتدى وتحويلها الى خطط يمكن تنفيذها على أرض الواقع .

جدير بالذكر أن هذا المنتدى يشارك فيه أكثر من 1000 شخصية قيادية على المستوى العالمي والإقليمي من الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية ورجال الاعمال والمجتمع المدني يمثلون 50 دولة حول العالم، بالاضافة مجموعة من الشباب الرائد في المنطقة.