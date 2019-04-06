رئيس حزب التجمع: "البدري فرغلي" نموذج للنضال السلمي المدعوم بالمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

تصوير- إسلام فاروق:

قال السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، إن الدرس المستفاد الذي أثبته البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات هو إمكانية النضال السلمي والقانوني، والمدعوم بالآلاف من المواطنين.

وأضاف عبدالعال في كلمة له باحتفالية الحزب بالحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات: "البدري فرغلي بدأ نضاله الشعبي من جيبه محدش كان بيديله بدل انتقال في شبابه، مرتبه كان بسيط كعامل في الشحن والتفريغ".

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ووجه رئيس حزب التجمع حديثه للحضور من اتحاد أصحاب المعاشات قائلا: "القضية مكنش ممكن تكسبوها بالمادة فقط لكن لازم كان يكون في جهد سياسي وقانوني وفريق قانوني زي سيد أبو زيد المحامي".

وفي نهاية كلمته قدم عبد العال درعاً للبدري فرغلي تقديرا لجهوده في القضية.

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات.