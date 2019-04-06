مصر | "‎النقض" تبرئ توفيق عكاشة في تزوير شهادة الدكتوراه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "‎النقض" تبرئ توفيق عكاشة في تزوير شهادة الدكتوراه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح النقض ببراءة توفيق عكاشة، في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه ليصبح الحكم نهائيا باتا.

وكانت محكمة جنح النقض، قضت في 24 نوفمبر الماضي، بقبول الطعن المقدم من النائب البرلماني السابق، والإعلامي توفيق عكاشة، على حكم حبسه سنة في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه، وحددت جلسة 12 يناير المقبل لتحديد نظر القضية مرة أخرى.

وقضت محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار رامي عرايس، في 10 مايو العام الماضي، بحبس البرلماني السابق توفيق عكاشة، لمدة عام، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه، إلا أن محكمة جنح مستأنف قبلت استشكال "عكاشة" على الحكم وأمرت بوقف تنفيذه لحين الفصل في الطعن عليه أمام محكمة النقض.‎