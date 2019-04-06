مصر | تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"عنف الظاهر" لـ7 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"عنف الظاهر" لـ7 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، النطق بالحكم على متهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهما في "أحداث عنف الظاهر" لجلسة 7 مايو المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.