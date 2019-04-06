مصر | سقوط تشكيل عصابي تخصص في تزوير تأشيرات الدول الأجنبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي تخصص في تزوير تأشيرات الدول الأجنبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الأجهزة المعنية، من ضبط 3 مزورين للمحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص ( محاسب بشركة سياحة مقيم بالقليوبية، حاصل على دبلوم مقيم بالشرقية، مالك شركة سياحة مقيم بالبحر الأحمر ) بتزوير المحررات الرسمية والعرفية واستخدامها في إدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية والرسمية وسفارات دول أجنبية بالبلاد والحصول بموجبها على تأشيرات دخولها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديريات أمن ( القاهرة، القليوبية، الشرقية ) تم القيام بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم الآتي:

مبالغ مالية "عملات مختلفة".

عدد ( 3 ) جهاز لاب توب.

طابعة كمبيوتر.

هادر ديسك، فلاش ميموري.

عدد ( 8 ) هاتف محمول، جهاز تابلت.

عدد ( 2 ) أكلاشيه مصطنع لخاتم منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية.

كمية كبيرة من كشوف حسابات بنكية لعدة بنوك ممهورة بأختام مقلدة لذات البنوك.

عدد ( 10 ) شهادات بنكية باسم أحد المتهمين بإجمالي مبلغ ( مليون و300 ألف جنيه ) من متحصلات نشاطه الإجرامي.

عدد ( 40 ) جواز سفر مصري بأسماء مختلفة لعملاء التشكيل العصابي وبعضها تحوي تأشيرات دخول لإحدى الدول الأجنبية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية واستعمالها في استصدار تأشيرات دخول الدول الأجنبية لعملائهم مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة وأن ما تم ضبطه من مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

