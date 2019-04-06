مصر | "الأمن العام" يضبط أجنبيين قبل ترويجهما 295 كيلو "قات" على عملائهما (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط أجنبيين قبل ترويجهما 295 كيلو "قات" على عملائهما (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مكافحة المخدرات والأمن الوطني وشرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط شخصين يحملان جنسية أجنبية بجلب مخدر " القات " لترويجه داخل البلاد.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اعتزام (شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية ولهما محل إقامة داخل البلاد بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة)، بجلب شحنة كبيرة من مخدر "القات" من إحدى الدول الأجنبية داخل طرود بريدية عبر ميناء القاهرة الجوي، لترويجها على عملائهما بداخل البلاد، وجلب وتهريب تلك الطرود بأسماء وهمية ومزورة للحيلولة دون ضبطهما.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية فقد تم ضبط عدد (21 طرد بداخلها كمية كبيرة لمخدر القات وزنت 295 مائتان وخمسة وتسعون كيلو جرام)، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهمين المشار إليهما في كمين أُعد لهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهما ( كمية من مخدر القات وزنت 60 جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول ).

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وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بجلب وتهريب المواد المخدرة لترويجها على عملائهما بداخل البلاد، والمبالغ المالية من متحصلات الاتجار، والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهما داخل وخارج البلاد.