مصر | تعرف على أسماء المتهمين المحاليين للمفتي بالهجوم على"فندق الأهرامات الثلاثة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسماء المتهمين المحاليين للمفتي بالهجوم على"فندق الأهرامات الثلاثة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب، اليوم السبت، قرارا بإحالة أوراق 7 متهمين إلى فضيلة المفتي لا الرأي في إعدامهم، خلال جلسة محاكمة 26 متهمًا بينهم 23 متهمًا محبوسًا و3 هاربين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، وحدد جلسة 22 يونيو لورود التقرير وللنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

والمتهمين المحاليين لفضيلة المفتي هم عبد العال عبد الفتاح علي وأحمد محمد حسن مرسي وحسن إبراهيم حلمي ويوسف عبد العال عبد الفتاج وموسى دسوقي ديب وعبد الرحمن عاطف علي وكريم حميدة علي حميدة.

Advertisements

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان.

والمتهمين المحبوسين هم كلا من عبد العال عبد الفتاح واحمد محمد حسن مرسى وأسامه سيف سليمان ومصطفى خالد محمد وأحمد محمد قاسم وحسن إبراهيم حلمى و كريم منتصر منجد وعبد العزيز ممدوح ويوسف عبد العال عبد الفتاح وأحمد خالد أحمد ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب وعبد الرحمن عاطف ومحمد مصطفى محمد وكريم حميدة على وآسر محمد زهر الدين ويوسف محمد صبحى ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب ابو هشيمة و أحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف علي الساعي و محمود عبد القادر علي سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدي

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف [ ]2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.