مصر | بتعليمات من "الإخوان".. الحركة المدنية تطالب بتخفيض كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتعليمات من "الإخوان".. الحركة المدنية تطالب بتخفيض كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب أعضاء الحركة المدنية، في تناقض واضح لمبادئهم، تخفيض كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية المرتقبة وذلك بتعليمات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.

"الموائمة مع جماعة الإخوان الإرهابية"، هو الشعار الجديد للحركة المدنية، وذلك عقب ورود تعليمات لأعضائها من جماعة الإخوان الإرهابية برفض تخصيص كوتة المرأة بنسبة 25 بالمائة بمجلس النواب بالتعديلات الدستورية المقترحة.

وأصبحت الحركة المدنية وجماعة الإخوان الإرهابية وجهان لعملة واحدة، وبالرغم من مناداة الحركة بترسيخ دور المرأة بالمجتمع المصري -وعندما تستجيب الدولة- تطالب بتخفيض كوتتها بمجلس النواب بالتعديلات الددستورية الجديدة بتعليمات جماعة الإخوان الإرهابية.