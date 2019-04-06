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مصر | عاجل.. إحالة أوراق 7 متهمين للمفتي في "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

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أحالت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أوراق سبعة متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية وذلك في قضية "الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة"" وحددت جلسة 22 يونيو المقبل للحكم عليهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير  2016  قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا  فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر  فضلا عن ارتكاب جرائم  التجمهر  واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

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