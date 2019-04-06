مصر | خلال حملات مكبرة.. تحرير 1144 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 38 سلاحا أبيض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات مكبرة.. تحرير 1144 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 38 سلاحا أبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن ( الجيزة، أسوان، الفيوم ) حملات أمنية وانضباطية مكبرة.

وأسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

حملة أمنية وإنضباطية مكبرة، ضبط خلالها ( 5 قطع سلاح نارى، 36 قضية إتجار فى المواد المخدرة، 38 قطعة سلاح أبيض، 320 مخالفة مرافق، 90 قضية تموينية، 307 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 5713 حكم قضائى متنوع) بالجيزة.

حملة أمنية وإنضباطية مكبرة تم ضبط ( 15 قضية تموينية متنوعة، 643 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 436 حكم قضائى متنوع) بأسوان.