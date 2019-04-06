مصر | تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام" لـ8 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام" لـ8 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة بمجمع محاكم طره تأجيل إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام"، والصادر بحقه حكما غيابيا بالسجن 15 سنة، لجلسة 8 مايو لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد، وبحضور المستشار شادي سيف ممثل النيابة العامة.

ويواجه المتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.