مصر | شرطة البيئة تضبط 104 أطنان أسماك مملحة فاسدة بالغربية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة البيئة تضبط 104 أطنان أسماك مملحة فاسدة بالغربية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت شرطة البيئة والمسطحات، من ضبط 104 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة أمنية.

وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بتكثيف جهودها وقامت بتوجيه حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية.

أسفرت جهودها عن ضبط (134) قضية متنوعة، وذلك على النحو الآتي: