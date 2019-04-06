مصر | شرطة البيئة تضبط 104 أطنان أسماك مملحة فاسدة بالغربية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة البيئة تضبط 104 أطنان أسماك مملحة فاسدة بالغربية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت شرطة البيئة والمسطحات، من ضبط 104 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة أمنية.
ضبط (11) مصنع لتصنيع وإعدد وتعبئة أسماك الرنجة، وضبط بداخلهم (104،500 طن أسماك الرنجة ) غير صالحة للإستهلاك الأدمى.
ضبط (88) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية عبارة عن (إلقاء أجسام صلبة بنهر النيل – جوابى مخالفة ).
وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بتكثيف جهودها وقامت بتوجيه حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية.
أسفرت جهودها عن ضبط (134) قضية متنوعة، وذلك على النحو الآتي:
ضبط (11) مصنع لتصنيع وإعدد وتعبئة أسماك الرنجة، وضبط بداخلهم (104،500 طن أسماك الرنجة ) غير صالحة للإستهلاك الأدمى.
ضبط (88) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية عبارة عن (إلقاء أجسام صلبة بنهر النيل – جوابى مخالفة ).
ضبط (35) قضية فى مجال حماية البيئة من التلوث عبارة عن (مكمورة فحم، مصانع بدون الحصول على موافقات البيئية).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.