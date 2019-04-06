مصر | المشدد 7 سنوات لمحامٍ متهم بتزوير محررات وأوراق رسمية بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 7 سنوات لمحامٍ متهم بتزوير محررات وأوراق رسمية بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم وائل ممدوح، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات وأوراق رسمية بالمعادى.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدي عبدالمجيد، وحسام فتحي، وأمانة سر سعيد عبدالستار.

وأسندت النيابة للمتهم وائل ممدوح، محامى، تهمة الاشتراك مع أخر "حسن النية" فى تزوير محرر رسمى " التوكيل رقم 176" على غرار الأوراق الرسمية، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة تزوير مستندات رسمية واستغلالها فى مخاطبة الجهات الرسمية على النحو المبين بالتحقيقات.