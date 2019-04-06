مصر | تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن بسبب النزاع على قطعة أرض بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن بسبب النزاع على قطعة أرض بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن بسبب النزاع علي قطعة أرض بالبدرشين، لجلسة 22 مايو لحضور الباحث الاجتماعي.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية محمد أخمد الجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار ياسر فاروق التلاوي المحامي العام، قيام المتهمين" علاء عباس، و محمود عبد الغفار ، و محمد عمر، و عمر محمد"، بقتل المجني عليه "أحمد السيد" عمدا مع سبق الإصرار على أثر خلاف نشب بينهم وأخرين على ملكية إحدى الأراضى، فبيتوا النية وعقدوا العزم علي إزهاق روح المجنى عليه، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ثم قصدوا مسرح الواقعة، وقام الأول والثاني بإطلاق النار حال تواجد الثالث حاملا سلاحا للشد من أزرهم، فأصابوا المجني عليه إصابة أودت بحياته، مما شرع المتهمين فى قتل عدد من غرائمهم المتنازعين على تلك الأرض.