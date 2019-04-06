مصر | اللواء محمد يوسف مديرا للمكتب العربي للإعلام الأمني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللواء محمد يوسف مديرا للمكتب العربي للإعلام الأمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب في الدورة السادسة والثلاثين والتي عقدت في تونس في شهر مارس الماضي قرارا بتعيين اللواء محمد عبد الحميد محمد يوسف ـ مديرا للمكتب العربي للإعلام الأمني اعتبارا من الأول من أبريل الجاري.

وكان اللواء محمد يوسف تدرج في المناصب القيادية بـوزارة الداخلية إلى أن تولى مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ثم مساعدًا للوزير لقطاع حقوق الإنسان ثم مساعدا للوزير لقطاع الأفراد ثم مساعدا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي إلى أن تم تعيينة مديرا للمكتب العربي للإعلام الأمني.

ويعد المكتب أحد المكاتب المتخصصة التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب ويتولى العمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين الجهود الإعلامية الأمنية في الدول العربية لمواجهة الجرائم، وإعداد الخطط العربية الشاملة للتوعية الأمنية تستهدي بها الدول الأعضاء في وضع خطط مماثلة وتطويرها في ضوء المستجدات بالإضافة إلى التعريف بأنشطة مجلس وزراء الداخلية العرب، وأمانته العامة وأجهزته الأخرى.