مصر | إحباط محاولة تسفير 13 شخصا بطريقة غير شرعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تسفير 13 شخصا بطريقة غير شرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت الأجهزة الأمنية، محاولة تسفير 13 شخصا بطريقة غير شرعية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تم ضبط المتهم وإحباط محاولة تسفير ( عدد 13 شخص بطريقة غير شرعية ).

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك وباقي المتهمين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إعتزام أحد الأشخاص مقيم بالدقهلية) "محدد" محاولة تسفير مجموعة من الشباب المصريين إلى إحدى الدول العربية، بموجب إستصدار تأشيرات دخول سياحة غير شرعية، ثم إعادة تسفيرهم إلى إحدى الدول الأجنبية بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ( 50 إلى 100 ألف جنيه ) بالاشتراك مع أربعة اشخاص "اثنين منهم مصريين، والأخران يحملان جنسية دولتين عربيتين"- مقيمان بالخارج.