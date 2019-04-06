مصر | بلاغ للنائب العام يتهم معتز مطر وأشقائه بتشكيل خلية إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام يتهم معتز مطر وأشقائه بتشكيل خلية إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 5298 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه الهارب معتز مطر وأشقائه بالتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية للتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها.

ونص محمود في بلاغه، أن العميل الهارب معتز مطر شكل مع أشقائه خلية إرهابية هدفها الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والتحريض ضد مصر ومؤسساتها ونشر الفوضى فى البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعين وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد، وذلك عن طريق تلقيهم تكليف من الهارب معتز مطر والذي يتلقى بدوره تلك الأوامر والتعليمات وينقلها لشركائه فى التنظيم الارهابى من جهات معادية للدولة المصرية، ويأتى على رأسها جهازى المخابرات القطرى والتركى وقيادات جماعة الإخوان الارهابية وتنظيمها الدولى، مقابل مبالغ مالية يتلقوها جميعا بصفة دورية ومنتظمة، نظير عملهم ضد وطنهم.

وأضاف محمود، أن ما يرتكبه المقدم ضدهم البلاغ جميعا من الاول للرابع يشكل جريمة التشارك مع جماعة إهابية محظورة قانونا لتحقيق أغراضها الإجرامية، هدفها منع مؤسسات الدولة من ممارسة اعأعمالها الدستورية والتشريعية، وإدخال الرعب فى نفوس المواطنين وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد.

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات موسعة وعاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار قرار فورى وعاجل بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ لارتكابهم جرائم التحريض على الدولة ومشاركتهم جماعة الإخوان الارهابية أهدافها، ووضع اسم المقدم ضدهم البلاغ من الثانى إلى الرابع على قوائم الممنوعين من السفر، والمقدم ضده البلاغ الأول على قوائم ترقب الوصول والقاء القبض عليه فور وصوله، ووضع أسم المقدم ضده البلاغ الأول معتز مطر على قائمة النشرة الحمراء وإخطار الانتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية.

كما طلب فى بلاغه بإجراء تحريات الأجهزة الأمنية عن جميع التمويلات النقدية التى يتلقاها كلا من المقدم ضدهم البلاغ، وإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة.

