مصر | المشدد 3 سنوات لأمين توريدات بمدرسة لاختلاسه 168 ألف جنيه

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة أمين توريدات مدرسة، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه باختلاس 168 ألف من جهة عمله بالخليفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود رفعت، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وعلاء الدجين كمال إبراهيم، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف و محمد صابر.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم أمين أحمد، أمين توريدات بمدرسة الحلمية الثانوية بنات، باختلاس 168 ألف جنيه، قيمة المصروفات المدرسية والرسوم والدمغات وحصة الإدارة التعليمية في المبالغ المالية المحصلة عن المجموعات الدراسية، والمصروفات المدرسية واستمارات الثانوية العامة والمسلمة إليه بصفته الموظف المختص بتحصيلها، والثابتة بدفتري التحصيل والواجب توريدها لحساب مدرسة الحلمية الثانوية بنات بالبنك المركزي.